巨人は１７日、ワシントン・ナショナルズ傘下２Ａに所属していた小笠原慎之介投手（２８）と契約合意に達したことを正式発表した。小笠原は東海大相模から１５年度ドラフト１位で中日へ入団。２４年までの９年間で通算１６１試合に登板し４６勝６５敗、防御率３・６２の成績を残した。２４年のシーズン終了後にポスティングシステムを利用して２年契約でナショナルズへ移籍。１年目の昨季は主に中継ぎで２３試合に登板して１