hitomiが、ニューシングル「Choice！」を本日配信リリースした。本楽曲は、フジテレビ系情報番組『Mr.サンデー』のエンディングテーマソングとなっており、hitomiが作詞を手掛け、作曲をFZ（sfpr / Radical Hardcore Clique）が担当した楽曲だ。ジャケットのアートディレクションは、5月20日に配信された「Tokey-Dokey」でもジャケットからMVまで制作し、これまでのhitomiの作品ビジュアルを数多く手掛けてきた盟友・THROUGH.desig