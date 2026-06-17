声優・伊藤彩沙が、3冊目となる写真集『アヤサージュ』（KADOKAWA）を6月24日に発売する。シンガポールとインドネシアを舞台に撮影された本作のテーマは、“大人の甘さ”。20代ラストという節目に、自身とゆかりのある地で見せたのは、これまでの愛らしさだけではない、凛としたまなざしと新たな表情だった。タイトルに込めた想い、撮影地での忘れられない出会い、そして声優デビューから13年を経て見つけた“自分の物差し”。憧