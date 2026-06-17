ガイ・リッチー監督最新作『グレイ・ミッション』より、ティザービジュアルと場面写真が解禁された。【写真】最強バディの魅力が詰まったカットから豪華共演者たちのカットまで盛りだくさん！場面写真ギャラリー（11点）リッチー監督が最新作で手掛けるのは、ノンストップ・バディアクション。「10億ドルを奪い、姿を消した独裁者サラザールから、すべてを奪い返せ」―この“自殺行為”同然の任務に投入されたのは、裏社会