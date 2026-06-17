キャンプ in 音楽フェス＜Rockroshi Starry Music Festival 2026＞が、10月10日および11日の2日間、福井・大野市 六呂師⾼原で開催される。アジアで唯一の星空保護区“アーバンナイトスカイプレイス”に認定された六呂師高原で音楽、星空、キャンプ、地域文化が融合する同フェスは、昨年に続いて今回2回目を迎える。その第二弾出演アーティストが発表となった。◆＜六呂師 Starry Music Festival＞ 出演者画像新たに発表され