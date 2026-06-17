スウェーデンのアヤリは初戦2ゴールサッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は連日、参加国が熱戦を繰り広げている。日本と同じ1次リーグF組のスウェーデンは、14日（日本時間15日）にチュニジアを5-1で撃破。2ゴールを挙げた22歳に、日本の女優が熱視線を送った。チュニジアを圧倒したスウェーデン。存在感を見せつけたのは、三笘薫とブライトンで同僚のヤシン・アヤリだった。父がチュニジア出身の22歳。縁が深いチュニジア