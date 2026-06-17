9月よりPrime Videoにて配信される『M.I.S.S.I.O.N. 歌劇な潜入捜査官』で、道枝駿佑演じる主人公・奏多が潜入する椿野芸術大学の女子大生を演じる新キャストとして、久保史緒里、渋谷凪咲、石井杏奈の出演が発表された。【写真】ミッチーの女子大生姿も！『M.I.S.S.I.O.N. 歌劇な潜入捜査官』ビジュアル道枝が「刑事」×「女子大生」×「ミュージカル」という前代未聞のジャンルミックスに体当たりで挑む本作。警視庁捜査三