『ハッチング―孵化―』のハンナ・ベルイホルム監督最新作『NIGHTBORN（英題）』が、邦題を『ナイトボーン -夜哭-』として、8月28日より公開されることが決定。ポスタービジュアル、特報が解禁された。【動画】不穏すぎる『ナイトボーン -夜哭-』特報映像本作は、フィンランドの異才が放つ、戦慄の北欧チャイルド・スリラー。子どもを望む新婚夫婦サーガとジョンは、理想の子育てを夢見て、サーガの故郷であるフィンランドの