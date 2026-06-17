amazarashiが、新曲「クラウン新車で買ってあげる」を本日配信リリースした。本楽曲は、秋田ひろむが“父”という存在に向けた思いを描いた一曲だという。家族の記憶、車窓の景色、無口な車内、そしてもう伝えることのできない言葉。何気ない情景を積み重ねながら、簡単には整理しきれない感情を静かに浮かび上がらせる、痛みとやさしさを内包した作品に仕上がったとのことだ。本作では、漫画家・薄場圭とのコラボレーション企画も