俳優であり画家としても活躍する片岡鶴太郎が17日、自身のInstagramを更新し、最新のコーデを公開。ファンから反響が寄せられている。【写真】部屋着っぽくても組み合わせでオシャレに片岡鶴太郎が公開したカジュアルコーデ片岡といえば、14年前から本格的にヨガを開始。現在も「夜11時に起き、朝5時までヨガを行う」という独自の生活リズムを続けている。食事は1日1食の朝食のみ。菜食中心の食生活とヨガの組み合わせが、年