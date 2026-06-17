俳優の野村周平が16日、自身のInstagramを更新し、眉毛を剃り上げ、刺青を施したショットを公開し、ファンを驚かせた。【写真】柄シャツだと余計イカツい！刺青入り野村周平7月2日より世界独占配信されるNetflixシリーズ『ガス人間』への出演がアナウンスされている野村。本作は、1960年公開の東宝特撮映画『ガス人間第一号』を原作に、完全オリジナルストーリーとしてリブートしたNetflixシリーズ。映画『新感染 ファイナル