◆米大リーグドジャース―レイズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１６日（日本時間１７日）、本拠地・レイズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。左膝の炎症から復帰後４試合目で、３試合ぶりの１５号先制ソロを放った。メジャー通算３００号まで「５」本とし、月別最多の本塁打をマークしている６月に通算６７本目となった。０―０の５回先頭で迎えた第３打席