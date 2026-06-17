DEAN FUJIOKAが、フジテレビ系水10ドラマ『LOVED ONE』の主題歌である新曲「Loved One」を本日配信リリースした。本楽曲は、ドラマの主演も務めるDEAN FUJIOKAが自ら作詞・作曲を手掛けた書き下ろしのバラードだ。「人の生と記憶」、そして「誰もが誰かに愛されていた存在であること」をテーマに、日常に宿るささやかな出来事や、大切な人と過ごした時間の積み重ねを、温かくも切ない言葉とメロディーで紡ぎ出しているという。MVに