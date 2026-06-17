お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービーが15日、自身のインスタグラムで娘との日常の姿を公開。反響を呼んでいる。 【写真】スナップ利いてそうトントン攻撃を繰り出す娘の右手に母の表情は 布団をかけて、目を閉じる写真をアップしたバービー。まずは「朝から寝かしつけられています。」と状況を説明する。すぐ横にはヒョウ柄の服がかわいい幼い娘が鎮座。右手はバービーの