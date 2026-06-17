今年デビュー50周年を迎えたシンガーソングライターの尾崎亜美が、18日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00)に出演する。 【写真】えっ19歳でデビューして、50周年!?奇跡の透明感 「マイ・ピュア・レディ」などの大ヒット曲で知られる一方、数々の名曲を提供し世に送り出してきたヒットメーカーとしても活躍。手掛けてきた南沙織の「春の予感」や杏里の「オリ