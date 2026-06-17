ぬいぐるみを使ってかくれんぼをするコーギー犬がSNSで大きな話題を呼んでいる。 【写真】ぬいぐるみにくっついてグッスリ 投稿されたのはモネ（@monet_corgi）ちゃんの日常を切り取った一枚の写真。 色とりどりのぬいぐるみが山積みにされているベッドに、勢いよく飛び込んで眠るモネちゃん。飼い主によると、夜は大量のぬいぐるみと一緒に眠るのが習慣だそう。ぬいぐるみに埋もれたモネちゃんの馴染みっぷりは「