佐賀県沖の有明海でアザラシの映像が捉えられました。一体どこから来たのでしょうか。専門家の見解は。 『マジかよ！』『こっちに寄ってきている。』『アザラシやん。』6月15日午前8時すぎ、佐賀県の有明海に現れたのは、なんとアザラシです。FBSの記者が16日、現場に向かってみると。■井手妃奈子記者「佐賀県白石町です。あちらの辺りでアザラシが見つかったということです。」アザラシを発見したのは、船で海に出ていたノ