メッシがアルジェリア戦で圧巻ハットトリック北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグJ組の初戦が現地時間6月16日に行われ、前回王者のアルゼンチン代表がアルジェリア代表を3-0で下した。6大会連続出場の38歳FWリオネル・メッシがハットトリックの活躍でチームを勝利に導いた。同僚MFアレクシス・マック・アリスターは「彼を形容する言葉がもう見つからない」と称賛した。前回の2022年カタールW杯でアルゼンチンに栄冠を