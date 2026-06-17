この先2週間(6月18日〜30日)は、本州付近に前線や低気圧が停滞して、前半は西〜東日本で曇りや雨となり、特に20日(土)頃や24日(水)頃は大雨となる所もあるでしょう。後半も梅雨空の続く所が多い見込みです。前半関東〜九州は20日頃と24日頃に雨が強まる東北や北陸は梅雨入りへ前半(6月18日〜24日)は、本州付近に前線と低気圧が停滞し、東京・名古屋・大阪・福岡など関東〜九州で曇りや雨の日が続きます。特に20日(土)〜21日(日