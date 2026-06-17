メッシが試合後に喜びを語ったアルゼンチン代表FWリオネル・メッシは、北中米ワールドカップ（W杯）の初戦アルジェリア代表戦でハットトリックを達成。チームを3-0の勝利に導いた試合後に「とても結束しているし、団結していて強いチームだ」と、連覇への自信も語った。2006年ドイツW杯で18歳にして初出場を果たしたメッシは、38歳で迎える今大会初戦のアルジェリア代表戦にスタメン出場。キックオフ時点で史上初のワールドカ