明日18日(木)明け方は、東京や大阪で国際宇宙ステーション(ISS) /「きぼう」を見られるチャンス。時刻や観測のポイント、天気は?きぼうが見られる地域や時刻国際宇宙ステーション(ISS)は、地上から約400km上空に建設された実験施設で、「きぼう」とは、その中の日本実験棟の名前です。ISSはサッカー場くらいの大きさで、1周およそ90分というスピードで、地球の周りを回っていて、条件が揃えば地上から肉眼で見ることができます。上