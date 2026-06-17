メッシ超絶ハット目撃の日本人「BSじゃなかったのありがてぇ〜」地上波中継したNHKに感謝の声北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグJ組の初戦が現地時間6月16日に行われ、前回王者のアルゼンチン代表がアルジェリア代表と対戦。FWリオネル・メッシが前半17分に今大会初ゴールを決めると、後半にも2ゴールを挙げて今大会初のハットトリックを達成した。日本のSNS上では、水曜日のお昼時に試合を生中継したNHKに感謝と称