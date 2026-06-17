メッシがアルジェリア戦で圧巻パフォーマンスアルゼンチン代表の38歳FWリオネル・メッシは、北中米共催ワールドカップ（W杯）の初戦アルジェリア代表戦でハットトリックを達成。ペナルティーエリア外からのゴール数で歴代最多記録を更新した。2006年ドイツW杯で18歳にして初出場を果たしたメッシは、38歳で迎える今大会初戦のアルジェリア代表戦にスタメン出場。キックオフ時点で史上初のワールドカップ（W杯）6大会出場を果た