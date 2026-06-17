メッシがアルジェリア戦で圧巻のハットトリック北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグJ組の初戦が現地時間6月16日に行われた。前回王者のアルゼンチン代表がアルジェリア代表と対戦。6大会連続出場のFWリオネル・メッシが大会第一号ハットトリックを達成した王者アルゼンチンが3-0で勝利した。過去にイタリア代表、ブラジル代表の2チームしか達成していない連覇を目指すアルゼンチンはキックオフからわずか5分、エリア