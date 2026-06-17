長野県は16日、長野県150周年記念として、「日本の鉄道王」と呼ばれた小県郡青木村出身の実業家・五島慶太をテーマにした中学生向けの作文コンクールを開催することを発表しました。県などによる実行委員会が16日、コンクールの概要を発表しました。作文のテーマは、東急グループの礎を築き、「日本の鉄道王」と呼ばれた小県郡青木村出身の実業家・五島慶太です。生涯を描いた指定の書籍を読んだう