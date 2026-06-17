ロシアとウクライナの戦争が長期化する中、ウクライナ東部の前線で、捨てられたドローンの光ファイバーケーブルを利用して作られた鳥の巣が確認され、注目を集めている。最近、ウクライナメディアの「ニュー・ボイス・オブ・ウクライナ」は、ウクライナのドンバス地域で見つかった鳥の巣の写真がオンライン上で話題になっていると報じた。公開された写真は、独立国防反汚職委員会（NAKO）の共同設立者であるオレナ・トレグブ氏が今