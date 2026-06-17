台湾発祥のグローバルティーカフェ「ゴンチャ（Gong cha）」から、桃のしあわせをぎゅっと詰め込んだデザートティー「ピーチフルピーチ」が期間限定で登場。じゅわっと広がる桃の果実感、シャキシャキ食感の果肉入りピーチゼリー、とろける甘みとキュンとした酸味から、桃のしあわせを感じられる、夏にぴったりの一杯です☆ ゴンチャ「ピーチフルピーチ」 発売日：2026年6月25日(木)モバイルオーダー先行販売：202