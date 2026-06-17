■FIFAワールドカップ2026グループJアルゼンチン 3− 0 アルジェリア（日本時間17日、カンザスシティ・スタジアム）前回王者のアルゼンチン（FIFAランク1位）が日本時間17日、アルジェリア（同27位）との初戦を迎え、主将メッシがハットトリックを達成。3−0で初戦の勝利をおさめた。今大会で史上最多の6大会連続出場となったメッシ。キャプテンマークを巻いて先発出場を果たした。前半開始そうそう、メッシがネットを揺らした