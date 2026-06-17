二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）が教育デスゲームに挑戦するテレビ朝日系バラエティー『ニカゲーム』（毎週水曜深1：55）。きょう17日の放送では、二階堂と猪俣が外国人3人に英語で日本の伝統的な遊びを説明する。【番組カット】何を見たんだ…驚いた表情を浮かべる猪俣周杜今夜のゲーム「日本の遊び外国人に伝えられるかな」は、超実戦型の英語力が試される（!?）。二階堂と猪俣