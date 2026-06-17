16日、東京消防庁は「救急隊への妨害行為」が相次いで発生していることを公表した。 潮田玲子が現役時代の“勝負メシ”を披露、最後の試合は消防法に触れるため札止めも女子バドミントン“オグシオ”の功績と現在 同庁のホームページによると今年、令和8年（2026年）の救急車の出動件数が過去最高を上回るペースで増加している一方で、救急隊への妨害行為によって活動の中断および救急車が損傷するなどの