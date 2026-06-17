歌手・タレントの中川翔子さんが6月17日、インスタグラムを更新。双子の子どもたちの近況と『がん検診』を受けたことを報告しました。【写真を見る】【 中川翔子 】双子育児の合間に がん検診 へ「親も元気でいないと」 2リットルの“薬水”に「つらすぎるまじで」と本音も投稿によると、双子のお兄ちゃんは朝起きると毛量の多い寝癖で「ベジータヘア」になっていたといい、「リアルだとこういう感じなんだろうな」とつづってい