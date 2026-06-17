ダービー卿CT10着のケイアイセナ（牡7＝平田、父ディープインパクト）は武豊との再コンビで函館記念（6月28日、函館芝2000メートル）に向かう。武豊とは24年大原S1着、24年アンドロメダS8着に続く3度目のコンビとなる。同馬は14日に栗東CWコースで6F88秒8〜1F12秒9をマークした後、16日に函館へ移動。平田師は「先週でほぼ仕上がったと思う。あとは函館で体調を維持してくれたら。昨年は北海道で巴賞を勝って、札幌記念で