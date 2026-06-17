FIFAワールドカップ2026で、日本が第2戦で対戦するチュニジアの新しい監督に、フランス出身のエルベ・ルナール氏（57）が就任した。ルナール氏は、前回のカタール大会でサウジアラビアの監督を務め、アルゼンチンを2-1で破る番狂わせを起こしたことで知られる。2019年から2023年までサウジ代表を指揮し、その後、2023年の女子ワールドカップではフランス代表の監督を務めた。さらに、2024年にはサウジアラビア代表の監督に再任され