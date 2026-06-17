釧路地裁に入る桂田精一被告＝17日午前9時28分北海道・知床半島沖の観光船沈没事故で業務上過失致死罪に問われ、禁錮5年の実刑判決を受けた運航会社社長桂田精一被告（62）は17日、「多くの乗客、船員が亡くなられたこと、また依然として行方不明の方々もおられる。法人代表者としてこれからも謝罪と償いを続けていく」とのコメントを発表した。