モンスト公式のXが更新されました。【映像】モンスト公式からのお知らせ「『みんなで応募！マルチ抽選会』について、残念な思いを多くの方にさせてしまい、大変申し訳ございません。当選状況を振り返りまして、対応を盛り込んだ上で、近日中に再度実施できるよう準備を進めております。開催日程などの詳細につきましては、6/23頃を目途に準備が整い次第、公式サイトや公式Xにてお知らせいたします。この度は残念な思いを多くの方