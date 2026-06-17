アメリカのトランプ大統領は16日、訪問先のフランスでイランとの協議の先行きについて楽観的な見方を示しました。しかし、トランプ政権の一部からは警戒する声も出ています。アメリカとイランは、戦闘終結に向けた覚書に合意し、調印式は19日金曜日にスイスで行われる予定です。これに関連してトランプ大統領は16日、G7（主要7カ国首脳会議）に出席するため訪れているフランスで、イランとの協議に関して「予定通り進むだろう」と