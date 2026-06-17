女優川上麻衣子（60）が17日、インスタグラムを更新。還暦ライブ終了の報告と感謝をつづった。「昨日は私の還暦ライブに、たくさんの方が駆けつけてくださり、昼夜2回の公演を無事に終えることが出来ました」と報告。「構成エスムラルダさんによる昼間はカラオケスナックのママ。夜はピアノバーのママとして、ピアニストちゃっくさんと共に素敵な時間を過ごさせていただきました」と続け、「途中地震の際にはお客様のスマホが一斉