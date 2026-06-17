犬にとって『アイコンタクト』はどんな意味がある？ 犬にとって「目を見る」という行為は、特別なコミュニケーションです。犬の場合、アイコンタクトは状況によって意味が大きく異なります。 例えば、信頼している飼い主に対しては、「信頼しています」「大好きです」「気持ちを共有したい」というサインとして使われることが多いです。 しかし一方で、初対面の相手や犬同士では、「威圧」の意味を持つことも