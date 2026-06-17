タレントの川崎希が16日に自身のアメブロを更新。夫でタレントのアレクことアレクサンダーと交代で子ども達の弁当を作っていることを明かした。この日、川崎は「アレクと日々交代しながらお弁当作りをしてるよ」と明かし「きょうは私の当番です」と報告。続けて、弁当作りについて「最近は、かげとらが手料理を褒めてくれて嬉しくなったから冷凍食品なしで全部手作りするのにハマり中なの笑」と長男の言葉がきっかけだったことを告