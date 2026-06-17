緑が鮮やかに輝く初夏。心地よい風に誘われて、旅へ出かけたくなる季節がやってきた。そんな今、訪れたいのが、2025年にリニューアルした伊豆高原の日本旅館「赤沢迎賓館」だ。わずか15室のみを配した宿は、全室露天風呂付き。敷地内には日本庭園を備え、客室はもちろん大浴場からもみずみずしい新緑を望むことができ、自然に身を委ねているような気分を堪能できる。さらに、敷地内にはサウナを備えたスパや日帰り温泉、多彩なレジ