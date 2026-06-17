グーグルは16日、最新OS「Android 17」の提供を開始した。Pixel 6以降のデバイス向けに展開し、年内にそのほかのAndroidデバイスへ順次拡大する。新たなマルチタスク機能や画面録画時のリアクション機能、セキュリティの強化などを盛り込んだ。今夏後半には「Gemini Intelligence」も提供予定。 バブル機能でマルチタスクを強化 実行中のアプリ画面を切り替えることなく複数のアプリを同時操作できる「バブル」機