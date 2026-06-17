アジア勢の“快進撃”がついに止まった。イラク代表は現地６月16日、北中米Ｗ杯のグループＩ第１節で、ノルウェー代表とボストン・スタジアムで対戦した。29分にノルウェーのアーリング・ハーランドに先制点を献上したイラクは、39分にアイメン・フセインのヘッド弾で追いつく。しかし、43分に再びハーランドに得点を許すと、後半に入って76分と90＋６分にも失点。１−４で敗れた。これによりイラクは、開幕から６日目にし