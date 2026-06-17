日本銀行長崎支店に新たな支店長が着任し、記者会見で抱負を語りました。 15日付けで日本銀行長崎支店長に着任したのは、須藤 直さん(48)です。 茨城県出身で京都大学大学院を修了後、2002年に日本銀行に入行。 国際決済銀行への出向などを経て、本店の金融機構局で参事役などを務めてきました。 （須藤 直 新支店長） 「長崎県がこれまで培ってきた歴史的、文化的資産は認識している。長崎県に合うような成