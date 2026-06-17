稲作文化を次世代につなぎます。 大村市で「肥前大村お田植祭り」が行われました。 自然への感謝と豊作祈願を込めて、田んぼに苗を植えていきます。 2回目の開催となった『肥前大村お田植祭り』。 地元の農家や市民ら約100人が参加しました。 田植えを楽しい行事にしようと、歌や踊りを取り入れたかつての「田楽」を笛や太鼓の生演奏で現代版にアレンジしました。 （肥前大村お田植祭り 一瀬 鉄