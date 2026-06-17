タレントのMattさんは6月16日、自身のInstagramを更新。上半身裸の姿を披露し、反響を呼んでいます。【写真】上半身裸のMatt「腹筋割れてんのしらんかった」Mattさんは「肩ヒアル初挑戦」とつづり、2枚の写真を投稿。肩のシルエットを見せるために、上半身裸で撮影したセルフィーを載せています。「ハンガーのようなカクｯ!!とした角」のある肩だけでなく、ほっそりとしたシルエット全体が美しいです。ファンからは「見せちゃってい