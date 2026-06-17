違法スカウトグループ「ナチュラル」会長の男らが、性風俗店に20代の女性を紹介したとして再逮捕されました。逮捕はこれで7回目です。警視庁によりますと、違法スカウトグループ「ナチュラル」の会長、木山こと小畑寛昭容疑者は2023年、千葉県松戸市の性風俗店に20代の女性を紹介した疑いがもたれています。また、「ナチュラル」のメンバー、熊田こと坂口隆樹容疑者も逮捕されました。小畑容疑者はことし1月に潜伏先の鹿児島・奄美