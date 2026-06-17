＜17日（水）の天気＞梅雨前線は種子島・屋久島地方から本州の南へのびています。大雨になっている奄美地方ではレベル4土砂災害危険警報が出されているところがあります。種子島・屋久島・奄美では夕方にかけて断続的に非常に激しい雨が降る予想で、土砂災害に厳重な警戒が必要です。本州付近でも、西日本から東海で梅雨空となっています。太平洋側を中心に雨が降り、夜には名古屋周辺でも降り出す見込みです。一方、関東から北日