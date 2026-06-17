熊本市の鶴屋百貨店に17日から「お中元ギフトセンター」が開設され、お中元商戦が本格化しています。 【写真を見る】贈り物、何にする？約1500種類ずらりメインテーマ「くまもと、おいしさの原点へ」鶴屋百貨店にお中元ギフトセンター開設熊本市 約1500種類の豊富なラインナップ 鶴屋百貨店の「お中元ギフトセンター」にずらりと並ぶのは、約1500種類の贈り物です。 熊本地震から10年の節目と