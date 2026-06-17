「北中米Ｗ杯・グループＪ、アルゼンチン代表−アルジェリア代表」（１６日、カンザスシティ）前回大会王者のアルゼンチン代表が連覇へ快勝発進を決めた。主将のリオネル・メッシがハットトリックの大暴れ。ＮＨＫの中継で解説を務めた森岡隆三氏は「想像を超えた。鳥肌がたった」と絶句した。注目の王者の初戦。「開幕戦はどんなコンディションで仕上げてくるかなと思ったんですが、ふたを開けてみると前回大会以上の進化を