6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOOR（ボーイネクストドア）の最新アルバム『HOME』が、17日発表の最新「オリコン週間合算アルバムランキング」において、週間ポイント16.2万PT（161,569PT）で自身通算4作目の1位を獲得。同日付の最新「オリコン週間アルバムランキング」でも1位を獲得し、オリコン週間音楽ランキング2冠【※】を達成した。【ライブ写真】カジュアルな衣装で再登場し「06070」を披露したBOYNEXTDOOR【※】「オリコ